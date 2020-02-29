اليوم السابع
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خالد صلاح
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71 دولة تقيد الدخول من كوريا الجنوبية خوفًا من فيروس كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 10:47 ص
71 دولة تقيد الدخول من كوريا الجنوبية خوفًا من فيروس كورونا محاولات التصدى لفيروس كورونا
أ ش أ

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فرضت 71 دولة قيودًا على الدخول وإجراءات حجر صحى أكثر صرامة على المسافرين من كوريا الجنوبية بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لبيانات صادرة من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، فى الوقت الذى ينتشر فيه الفيروس سريعًا فى البلاد، مع اقتراب حالات الإصابة من 3000 حالة.
 
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه اعتبارًا من اليوم، تمنع 33 دولة دخول الكوريين الجنوبيين والأجانب الذين زاروا الدولة الآسيوية فى الأسابيع القليلة الماضية، ما يمثل ارتفاعًا من العدد السابق البالغ 30 دولة، وفقًا لموقع الوزارة.
 
وكانت ماليزيا ولبنان، آخر الدول التى طبقت الإجراء المذكور، وتبدأ قرغيزستان فرض حظر الدخول غدا الأحد، بعد أن فرضت إجراءات حجر صحى مشددة من قبل.
 
وسبق أن طبقت 37 دولة و8 مقاطعات صينية ومدينة شنغهاى إجراءات حجر صحى أكثر صرامة، يتطلب معظمها عزلا إلزاميا لمدة 14 يوما ومراقبة دقيقة.
 
وقد انضمت العديد من دول أوروبا الشرقية إلى هذه الخطوة، بما فى ذلك لاتفيا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا.
 
وأضافت العديد من هذه البلدان الصين واليابان وسنغافورة وإيطاليا -حيث تفشى الفيروس- على قوائم الحجر الصحي.
 
وأصدرت كوريا الجنوبية توصية تطلب من مواطنيها إعادة النظر أو تأخير أى رحلة مخططة إلى البلدان التى فرضت قيودًا على الدخول، مشيرةً إلى احتمال التعرض إلى الإزعاج أو مشاكل السلامة.
 
وكانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت عن تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الى 3150 وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، وفى وقت سابق، كشفت كوريا الجنوبية عن تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، فى زيادة هى الأكبر حتى الآن فى البلاد، ليصل بذلك إجمالى حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية.
 
وذكر مركز تدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف 594 إصابة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس الوبائى فى كوريا الجنوبية إلى 2931 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
 

كوريا الجنوبيه

كوريا

كورونا

فيروس كورونا

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