اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 08:44 ص
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وضع 5 أشخاص فى الحجر الصحى بموسكو بسبب كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 08:00 ص
وضع 5 أشخاص فى الحجر الصحى بموسكو بسبب كورونا كورونا ارشيفية
وكالات

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وضعت السلطات الروسية، اليوم السبت، خمسة أشخاص في الحجر الصحي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.
 
وأصدر مركز متابعة ورصد فيروس كورونا في موسكو بيانا جاء فيه: "  قام المركز بعزل خمسة مواطنين ووضعهم في الحجر الصحي كإجراء وقائي لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)" ، حسبما نشرت سبوتنيك.
 
وأضاف البيان قائلا: " انتقل الفيروس لهؤلاء من خلال وجودهم على مقربة من مواطن إيراني في منطقة الترانزيت في مطار شيريميتييفو الدولي كان متوجها إلى الصين، وتبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد".
 
وقال مركز متابعة ورصد فيروس كورونا في موسكو في بيان اليوم السبت: " بعد إجراء جميع التحاليل اللازمة، تبين أن جميع الأشخاص غير مصابين بفيروس كورونا".
 
وأضاف البيان: " يتم في الوقت الحالي تحديد هوية الأشخاص الذين كانوا على مسافة قصيرة من المصاب، وتم تحديد مكان إقامتهم. وقد غادر ثلاثة بالفعل أراضي الاتحاد الروسي، وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى في المستشفى رقم 1 للأمراض المعدية".
 
يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي". 

السلطات الروسية

كورونا

الحجر الصحي

فيروس

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