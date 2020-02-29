وزير الأوقاف يقرر رفع مكافأة قراء السهرة بشهر رمضان 50% لتصبح 675 جنيهًا

كتب - إسماعيل رفعت

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رفع مكافأة قــراء الســهرة بشــهر رمضان المبارك إلى 50 % لتصبح 675 جنيهًا بدلاً من 450 جنيها ، وذلك ابتداء من شهر رمضان القادم 1441هـ.

وقال بيان صحفى اليوم السبت: يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة كتاب الله "عز وجل"، واهتمامها بأهل القرآن الكريم، فيما اعتمد وزير الأوقاف أسماء القراء المعتمدين لدى الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم الذين تقدموا لأداء قرآن السهرة خلال شهر رمضان 1441هـ وعددهم (28) قارئًا.

وكلفت الاوقاف مديري المديريات كل منهم بمسجد من المساجد الكبرى بالإدارة التابع لها ، مع متابعة الأداء الفعلي ، وموافاة الوزارة بتقرير عن الأداء في نهاية الشهر الكريم.