وزيرة الصحة لـ عمرو أديب: "كورونا احتمال كبير يجيلنا ومستعدون لأسوأ سيناريو"

كتب محسن البديوى

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على ما تم تداوله بأن فرنسا سجلت حالات مصابة بفيروس كورونا عائدة من مصر، قائلة: "غالبًا الإصابة مش فى مصر، ومع ذلك أخذنا كل الإجراءات الاحترازية على الأماكن التى ترددوا عليها، وكل الفرق الطبية عاينت أماكن أقامتهم وأجرت استقصاء للتأكد أنه لا يوجد إصابة أو اشتباه.. ومفيش دولة عندها الاختيار تخبى أو متخبيش إصابات فيروس كورونا".

وقالت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو إديب، إن الدول المتقدمة كانت في المرتبة الأولى في عدد الإصابات، مضيفة: "ومعيار قوة الدولة فى كيفية التعامل مع انتشار الفيروس، وليس نسبة وجوده.. الدول الفقيرة قليلة الدخل الأقل إصابة حتى الآن.. ولا يعيب الدول أن لا يوجد عندها إصابة، فالوباء يعلن عن نفسه ومتقدرش تخبيه".

وواصلت: "نسير بمعايير المنظمة واللوائح الصحية الدولية، ونشارك الصحة العالمية بالبيانات وخط سيرهم.. نتتبع خط سير الحالات المصابة كما قالت فرنسا، وكانوا بالفعل في مصر، ولكن غالبًا إصابتهم ليست في مصر".

وتابعت: "لو ظهرت حالة مش هنخبيها، والكورونا لا يمكن منعها مهما كانت قوة النظام الصحى.. احتمال كبير يجيلنا كورونا، ومستعدين بـ3 سيناريوهات.. ومستعدين لأسوأ سيناريو تتخيلونه".

وأضافت: "قوة النظام الصحى من قوة الاستعداد لمواجهته.. لا يمكن تقليل نسبة دخول الفيروس، ولكن لا يمكن منعه نهائيًا.. وخطأ قاتل أن تتخيل دولة أنها لن تصاب بكورونا، فالفيروس لا يمكن تجنبه، والأهم هو كيفية التعامل معه".