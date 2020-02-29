مواليد 29 فبراير يحتفلون بعيد ميلادهم كل 4 أعوام.. السر في "السنة الكبيسة"

إعداد منة الله يحيى

بين كل 4 أعوام تمر علينا "السنة الكبيسة"، ويعنى أن هذه السنة يكون عدد أيامها 366 يوماً، مع العلم أن السنة البسيطة يكون عدد أيامها 365 يوما فقط، ويأتى هذا اليوم الزائد فى السنة الكبيسة يوم 29 فبراير، مما يعنى أن مواليد هذا اليوم يحتفلون بأعياد ميلادهم مرة كل أربع سنوات.

سر السنوات الكبيسة والبسيطة فى عدة نقاط:

بعد 4 سنوات من الانتظار

يحتفل أخيرًا مواليد 29 فبراير بعيد ميلادهم

فى نفس يوم الميلاد وليس فى 1 مارس

لكن الاحتفال السعيد بالنسبة لهم

يعنى أن السنة "كبيسة"

فما هى قصة السنة الكبيسة؟

بدأت فكرة السنة الكبيسة لأول مرة على يد يوليوس قيصر

منذ أكثر من 2000 عام

السنة البسيطة تكون 365 يوماً وربع

أما السنة الكبيسة فعدد أيامها 366 يوما

وهذا اليوم المضاف هو يوم 29 فبراير

الذى يأتى كل 4 سنوات فقط

والسر فى ذلك جمع الأرباع من السنة البسيطة

وإضافتها فى السنة الرابعة

لكى يتناسب التقويم مع الدورة الفلكية

فهل كنت تحب أن يكون مولدك 29 فبراير؟