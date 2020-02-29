مواقيت الصلاة اليوم السبت 29/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:56 ص
توقيت صلاة الظهر 12:08 ص
ميعاد صلاة العصر 3:25
موعد صلاة المغرب 5:54
ميعاد صلاة العشاء 7:11
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:00 ص
توقيت صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:29
توقيت صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:16 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:52
توقيت صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:21 م
ميعاد صلاة المغرب 50: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:07 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:44 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:14
توقيت صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 6:58 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:50 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:05
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:22 ص
توقيت صلاة الظهر 12:34 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:28 م
ميعاد صلاة العشاء 7:37 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:23 ص
توقيت صلاة الظهر 12:34 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:27 م
توقيت صلاة العشاء 7:37 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:54 ص
توقيت صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:41
توقيت صلاة الظهر 11:53 م
ميعاد صلاة العصر 3:11 م
موعد صلاة المغرب 5:41
موعد صلاة العشاء 6:56 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:24 ص
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:56 م
توقيت صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:27 ص
توقيت صلاة الظهر 12:40 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
توقيت صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:44
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
ميعاد صلاة العصر 3:19 م
توقيت صلاة المغرب 5:47 م
مواقيت صلاة العشاء 7:04 م
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