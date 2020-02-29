مواقيت الصلاة اليوم السبت 29/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:56 ص

توقيت صلاة الظهر 12:08 ص

ميعاد صلاة العصر 3:25

موعد صلاة المغرب 5:54

ميعاد صلاة العشاء 7:11



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:00 ص

توقيت صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:29

توقيت صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:16 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:52

توقيت صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:21 م

ميعاد صلاة المغرب 50: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:07 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:44 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:14

توقيت صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 6:58 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:50 ص

توقيت صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:05





ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :



مكة

موعد صلاة الفجر 5:22 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:28 م

ميعاد صلاة العشاء 7:37 م



المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:23 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:27 م

توقيت صلاة العشاء 7:37 م



الرياض

موعد صلاة الفجر 4:54 ص

توقيت صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 5:59 م

موعد صلاة العشاء 7:09 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:41

توقيت صلاة الظهر 11:53 م

ميعاد صلاة العصر 3:11 م

موعد صلاة المغرب 5:41

موعد صلاة العشاء 6:56 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:24 ص

توقيت صلاة الظهر 12:36 م

موعد صلاة العصر 3:56 م

توقيت صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:38 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:27 ص

توقيت صلاة الظهر 12:40 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:44



مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:49 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

ميعاد صلاة العصر 3:19 م

توقيت صلاة المغرب 5:47 م

مواقيت صلاة العشاء 7:04 م