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مستشار رئيس الوزراء: ترقية استثنائية ومعاش كامل لمن يتقدم للمعاش المبكر اختياريًا

السبت، 29 فبراير 2020 10:44 م
مستشار رئيس الوزراء: ترقية استثنائية ومعاش كامل لمن يتقدم للمعاش المبكر اختياريًا هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى
كتبت هند مختار

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قال هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري هناك ميزتين يحصل عليها من تقدم للحصول على المعاش، ولكن لابد وأن يكون تجاوز الخمسين عامًا.
 
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر وتجاوز الخمسين يحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما. 
 
وأوضح أن من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الإمتيازات التى تم  ذكرها. 
 
وفيما يتعلق بالتطوير الهيكلى للوزارات مع الإنتقال للعاصمة الإدارية، أشار إلى أنه ليس فى نية الحكومة الاستغناء عن أى موظف حكومى، وإنما الإصلاح الإدارى يتمثل فى رفع كفاءة العنصر البشرى فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد.

 


المعاش المبكر

مجلس الوزراء

اخبار عاجلة

معاش مبكر

العاصمة الادارية

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