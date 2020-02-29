محافظ كفر الشيخ يناقش 35 شكوى فى لقاء المواطنين ويوجه بتحسين الخدمات

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 35 شكوى وطلباً للمواطنين فى اللقاء الذى عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، فى إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وبحث محافظ كفر الشيخ، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً، وبخاصة شكاوي وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يولي لها اهتماما كبيراً، مشدداً برعايتهم وحسن معاملتهم، لافتاً أنه تم تخصيص يوم الاثنين لشكاوي التعليم، والثلاثاء لشكاوي الصحة، والأربعاء لشكاوى الوحدات المحلية، والخميس لذوى الاحتياجات الخاصة، والشكاوي المتنوعة من كل أسبوع.

أكد محافظ كفر الشيخ، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة لفحص سيارات النقل الجماعي الداخلي بمنطقة غرب مدينة كفر الشيخ وسيارات الموقف العام بمحافظه كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ، كلف بعقد لقاء المواطنين أسبوعيا بالمراكز والمدن وتخصيص يومى 15 و30 من كل شهر الساعة الواحدة ظهراً للقاء المواطنين بديوان عام المحافظة، وتخصيص يوم الخميس اسبوعياً لشكاوي ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين طوال أيام الأسبوع ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية، فيما يهيب المواطنين عدم التقدم بشكاوى كيدية لتجنب المسائلة القانونية ولإعطاء فرصة للعمل الجاد للصالح العام.