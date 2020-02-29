محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف القاهرة الجديد بشرق العاصمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، موقف القاهرة الجديد بشرق العاصمة، للوقوف على مراحل انتظام العمل بالموقف بصفة دورية ،بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، واللواء عادل كامل، مدير مجمع مواقف كفر الشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الأعمال التي تتم بالمنطقة بالكامل، للتسهيل على المواطنين وأصحاب المركبات مع تواجد رجال المرور في منطقة مجمع المواقف لتسهيل حركة السير ،ونقل مسلة موقف شركة أتوبيس شرق ووسط الدلتا إلى ميدان الـ 47 لاستكمال توسعة الطريق ،كما استمع محافظ كفر الشيخ، لشكاوى عدد من المواطنين بموقف القاهرة الجديد.

وعلى جانب أخر تابع المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية بالرياض،والتصدي وازالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية وتنفيذ قرار ازالة برافد الطريق الدولي بزمام جمعية مخيزن الزراعية التابعة للوحدة المحلية لقرية الرصيف وذلك بمعدات الوحدة المحلية

كما أشرفَ على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال صيانة كشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية شباس عمير، فضلًا عن أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة ومسح الطرق الرئيسية وشوارع القرية، هذا بالإضافة إلى تجميل مدخل القرية بزراعة ورى الأشجار على جانبى الطريق للحد من ظاهرة إلقاء القمامة في هذه الأماكن، لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم،الأعمال النهائية للتخلص من تجمعات المياه الجوفية والمتراكمة بالمنطقة السكنية بأرض المحجر بالحماد، حيث تم متابعة أعمال نقل ماكينة الوايلر فريد العملاقة فى سحب وضخ المياه، وكذا تمهيد وشق قنوات ومجارى مائية ووضع مواسير بلاستيكية حيث تجمعات المياه.

وأشرفَ طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال النظافة بقرية الزعفران، برفع صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها ،وتحميلها إلى المقالب العمومية، وصيانة كشافات الانارة العامة بالشوارع الرئيسية والجانبية بالزعفران.

وأشرفَت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، علي أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول ،ومسح الشوارع ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، وصيانة كشافات الانارة بالمدينة، لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.