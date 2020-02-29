محافظ بورسعيد يزور الفدائية زينب الكفراوى بالمستشفى للاطمئنان على صحتها.. صور

واطمئن محافظ بورسعيد على الحالة الصحية للبطلة المصرية، موجها بتوفير كافة أوجه العناية لها على أعلى مستوي، مؤكدًا أن البطلة زينب الكفراوى، مصدر فخر وعزة لنا جميعًا بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال، فهى مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر، مشيرًا إلى أن ما قدمته الفدائية البطلة "زينب الكفراوي" من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثى برفقة أبطال وفدائى المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب فى سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر.

من ناحية أخرى، نفذت قوات الأمن وأجهزة محافظة بورسعيد حملة شاملة لإزالة الأوكار العشوائية المتواجدة في عزبة الإصلاح برئاسة اللواء هشام خطاب، مدير الأمن واللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة ومحارب هيلع، رئيس حي الجنوب، بناءً علي تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وكانت محافظة بورسعيد قد انتهت من تسكين المستحقين من المقيمين بالعزبة، وبعد ذلك اتخذ بعض الخارجين عن القانون وغير المستحقين للإسكان من خارج بورسعيد مقرًا لهم فكان القرار من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإزالة هذه البؤرة تمامًا حيث تم إزالة جميع العشش الموجودة بالمنطقة واتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع عودة العشش مرة أخرى.

وكلف محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بالإعداد لتنفيذ خطة تطوير المنطقة واستغلالها في المشروعات التنموية المقررة بها.

محافظ بورسعيد يزور الفدائية زينب الكفراوي

محافظ بورسعيد يزور الفدائية زينب الكفراوي

محافظ بورسعيد يزور الفدائية زينب الكفراوي

محافظ بورسعيد يزور الفدائية زينب الكفراوي

محافظ بورسعيد يزور الفدائية زينب الكفراوي