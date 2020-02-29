محافظة القاهرة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع الحكماء بمصر الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 600 م، بشارع الحكماء بمصر الجديدة ضمن خطة شركة المياه بالقاهرة بقيادة المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة المياه بتغيير شبكة وخطوط المياه بالشوارع الجارى تطويرها بمصر الجديدة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتغيير وتدعيم كل شبكات المرافق قبل القيام بأعمال الرصف .



أعمال إحلال وتجديد خط مياه بشارع الحكماء بمصر الجديدة



نائب المحافظ يتابع أعمال إحلال وتجديد خط مياه بشارع الحكماء بمصر الجديدة

وشهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التى منعت التكدسات المرورية.. ويرصد" اليوم السابع" أهم ملامح المرحلة الثانية من تطوير مصر الجديدة.

وتعمل الكبارى الجديدة التى تم إنشاؤها على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.

كانت محافظة القاهرة، اعلنت تكاليف أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة الجارى تنفيذها، بلغت 7.5 مليار جنيه، شملت تغيير 29 كيلومتر من شبكات مياه الشرب فى نطاق الحى، وتم التنفيذ خلال 100 يوم، بالإضافة لتطوير شبكات الطرق وإنشاء عدد من المحاور والكبارى الجديدة.