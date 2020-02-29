ما هي المشيمة الملتصقة ومتى تصاب بها السيدة الحامل

كتبت نهير عبد النبى

المشيمة الملتصقة من أشهر أمراض الحمل الخطيرة والتي تحدث عندما تنمو المشمية بتعمق زائد داخل جدار الرحم، من الطبيعى أن تنفصل المشمية عن جدار الرحم بعد الولادة ولكن عند الإصابة بالمشيمة الملتصقة يظل جزء من المشيمة ملتصقة في الرحم مما تسبب خطورة على الأم وفقدان الدم بعد الولادة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن المشيمة المعلقة لا تسبب أى اعراض أثناء فترة الحمل ولكن قد يحدث نزيف في الثلاث شهور الأخيرة من الحمل، وفى بعض الأحيان يتم اكتشاف المشيمة الملتصقة خلال إجراء الفصح بالموجات الفوق صوتية.

قد تنذر المشيمة المعلقة بوجود تشوهات في بطانة الرحم وعادة ما تكون بسبب الندوب بعد الخضوع لعملية قيصرية أو جراحات أخرى في الرحم واحيانا تحدث المشيمة الملتصقة دون إجراء جراحة سابقة للرحم، وهناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمشمية الملتصقة وهى:

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمشيمة الملتصقة



1: اجراء عملية سابقة في الرحم، تزيد من خطر الإصابة بالمشمية الملتصقة .

2:وضع المشيمة، فإذا كانت المشيمة تغطى عنق الرحم، أو ثابتة عند الجزء السفلى من عنق الرحم فتزداد فرص الإصابة بالمشيمة الملتصقة.

3:عمرالأم، تزداد فرص الإصابة بالمشيمة الملتصقة عندما يزداد عمر الأم فهى أكثر انتشارا بين السيدات اللاتى يزداد عمرهن عن 35 عاما.

4:يزداد خطر الإصابة بالمشيمة الملتصقة بازدياد مرات الحمل.

يمكن أن تسبب المشيمة الملتصقة بعض المضاعفات وهى:

مضاعفات الإصابة بالمشيمة الملتصقة



1: النزيف المهبلى الشديد بعد الولادة، مما يؤثر على صحة الأم .

2: قد يزيد من فشل وظائف الرئتين والفشل الكلوى، نتيجة فقدان الدم في الجسم والنزيف الشديد.

3:تعرضك للولادة المبكرة وتسبب مخاطر صحية على الطفل.