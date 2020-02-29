مأساة عم بيومى.. يطالب بعلاج عينه وعودة معاشه وحصته التموينة.. صور

سوهاج محمود مقبول

"عم بيومى"، رجل تجاوز الخمسين تكالبت عليه الأمراض، فلا تترك مكان فى جسده، وإلا تقوم بالمرور عليه عينيه اللتين يقودانه إلى الطريق إحداهما أصيبت بإنفصال فى الشبكية والأخرى تحتاج إلى حقن دورى، وتكاد أن يفقدها مثل الأولى ليس هذا فقط بل أن هناك مرض السكر الذى أصابة ويوما بعد يوم يفقد جزء من قدمه أصبعا تلو الأخر.

أحلامه بسيطة ومطالبه مشروعه هى تصليح الخطأ الذى وقع بالتضامن الاجتماعى، وسجل أنه صاحب مشروع وعلى أثره توقف معاش تكافل وكرامة، وتوفير علاج له على نفقة الدولة لعينيه وللسكر، وإعادة حصته التموينية كاملة بعد أن تم حذف بعض أسرته من البطاقة التموينية وإعادة تأهيل منزله الذى يعيش فيه.

ويقول عم بيومى قرنى عبدالرحيم خضر، من قرية الطلحيات دائرة مركز جهينة، غربى سوهاج لـ"اليوم السابع"، "أنا شبه كفيف حيث أعانى من انفصال شبكى بالعين اليسرى، وعندى سكر أدى إلى بتر بعض الأجزاء من قدمى وأقوم بحقن عينى اليمنى بمبلغ 4500 جنيه للمرة الواحدة، بواقع 4 مرات فى العام، وعدد أبنائى 4، وجميع أبنائى فى التعليم وكنت أحصل على معاش تكافل وكرامة وتم رفعه وعندما سألت كانت الحجة أننى صاحب مشروع، وهذا الوضع كما ترونه المنزل قديم وشرك مع باقى الأسرة حتى أن التموين تم رفع بعض الأفراد منه وأصبحنا نصرف 15 رغيفا يوميا لا تكاد تكفى أحد بواقع رغيفين ونصف للفرد الواحد فى اليوم وهى لا تكفى للأفطار ولا الغذا ولا العشاء".

ويطالب "بيومى"، بإعادة معاش تكافل وكرامة مرة أخرى، وإعادة ما تم حذفه من بطاقة التموين، قائلا: "مستعد لتوقيع الكشف الطبى علي من أى جهه من أجل بيان ما بى من أمراض وأننى قمت بالذهاب للقمسيون الطبى من أجل الحصول ما يفيد وحصلت عليه وجاء التقرير أننى غير قادر على الكسب ولا الحركة".

ووجه عم بيومى نداء لمحافظ سوهاج، اللواء طارق الفقى أن ينظر لحالتى بعين الرفة، فأنا أعيش بمنزل مسقوف بالطين والجريد والمطر عندما ينزل يملأ المكان بالكامل ولا نجد مكان نذهب إليه هربا منه إلا عند الجيران وأننى أصبحت لا أستطيع الكسب وأطفالى من الممكن أن يتم تشريدهم وخروجهم من التعليم نهائيا، ويضيع مستقبلهم جميعا، حيث لم يتبقى لنا إلا الله ثم أهل الخير والمسئولين والتعليم الذى نتشبث به لأن التعليم هو طوق النجاة.

يذكر أن الإستجابة جاءت ردا على مبادرة سيبها علينا " التى أنطلقت فى إطار حرص "اليوم السابع" المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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