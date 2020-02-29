لعشاق تربية الحيوانات الأليفة..أطعمة تمنع إصابة كلبك بالسرطان

كتبت فاطمة ياسر

السرطان هو مجموعة من الأمراض الناجمة عن تكاثر الخلايا غير المنضبطة، ومن الصعب للغاية علاج السرطان المتطور، ولكن هذا لا يعني أن حيوانك الأليف سوف يموت، فلا داعي لل شعور بالخوف والإحباط والألم، فقد وجدت الأبحاث أن الخلايا السرطانية تزدهر على السكريات التي تحرم الجسم من البروتينات والكربوهيدرات، ويمكن للخلايا السرطانية أن تستخدم السكريات ، لكن ليس أنواعًا معينة من الدهون كمصدر رئيسي للطاقة، فعندما تستخدم الخلايا السرطانية السكر لإنتاج الطاقة ، فإنها تنتج اللاكتات التي تستنفد طاقة الكلب ، مما يسمح للسرطان بإضعاف الجسم وجعل الورم يزداد قوة.