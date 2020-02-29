اليوم السابع
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كيف تتعامل عند الشك في وجود شخص مصاب بفيروس كورونا داخل منزلك؟

السبت، 29 فبراير 2020 03:08 م
كيف تتعامل عند الشك في وجود شخص مصاب بفيروس كورونا داخل منزلك؟ كيف تتعامل مع شخص تشك فى اصابته بفيروس كورونا
كتبت أمل علام

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قال موقع" CNN "، الإخباري إن أفضل طريقة لتحديد ما إذا كان لديك الفيروس من عدمه هي إجراء الاختبار، فإذا ظهرت عليك حمى أو سعال أو ضيق في التنفس خلال 14 يومًا، فاتصل بطبيبك على الفور، إذا كنت على اتصال وثيق بشخص سافر وأظهر هذه الأعراض، فيجب عليك الاتصال بالطبيب، حسب مركز السيطرة على الأمراض.

واكد الموقع: سيعمل طبيبك بعد ذلك مع قسم الصحة العامة في منطقتك ومركز السيطرة على الأمراض، لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى اختبار فيروس كورونا الجديد من عدمه، قد لا يظهر الشخص المصاب الأعراض لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد التعرض، هذا مثير للقلق بشكل خاص، لأن هذا الفيروس التاجي الجديد يمكن أن ينتقل بينما الشخص لا يظهر عليه أي أعراض، الحمى، والسعال، وسيلان الأنف ،والتهاب الحلق ، وصعوبة في التنفس، هي أكثر الأعراض الشائعة لفيروس كورونا، حيث انتشر فيروس كورونا الآن إلى كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

وقال الموقع، إذا كنت مريضًا أو تشك في إصابتك، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالبقاء في المنزل إلا للحصول على رعاية طبية، وعزل نفسك عن غيرك من الأشخاص والحيوانات في منزلك.

اتصل بالمستشفى قبل زيارة عيادة الطبيب حتى يتمكن من اتخاذ الاستعدادات لمنع الآخرين من الإصابة أو التعرض للفيروس.

في حالة وجود فيروس كورونا المشتبه به، إذا كنت مريضًا، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بارتداء قناع للوجه، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وتنظيف يديك كثيرًا، وتجنب مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مع الآخرين، مثل الأواني، أو الأطباق، أو الفراش" السرير".

وأضاف الموقع، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بارتداء قناع فقط إذا أوصى أخصائي الرعاية الصحية بذلك، يجب استخدام قناع الوجه من قبل الأشخاص الذين لديهم فيروس كورونا الجديد ويظهرون أعراضًا، وذلك لحماية الآخرين من خطر الإصابة، موضحا أن مخاوف فيروس كورونا أدي إلى نقص الاقنعة في جميع أنحاء العالم

بشكل عام، يظل استخدام قناع الوجه أمرًا مهمًا للعاملين في مجال الصحة، والأشخاص الذين يرعون شخصًا مصابًا بالفيروس، مثل منشأة الرعاية الصحية أو في المنزل، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، في حين أن مركز السيطرة على الأمراض لا يوصي ارتداء الأقنعة لعامة الناس.


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