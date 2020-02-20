"CNN": فيروس كورونا يصيب 75.730 ويقتل 2126 شخصا فى العالم

كتبت أمل علام

قال موقع" CNN "، الإخبارى اليوم الخميس، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا المؤكدة فى البر الرئيسى الصينى 74.576 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 75.730 حالة في العالم.

وأكدت الحكومة الصينية، ارتفاع عدد المتوفين، حيث يستمر عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب الفيروس في الارتفاع، حيث تم الإعلان عن 114 حالة وفاة أخرى في الصين القارية اليوم، وفي المجموع، بلغ عدد القتلى في العالم الآن 2.126 قتيل بسبب الفيروس.

وأشار موقع CNN إلى أن وزارة الصحة اليابانية أعلنت اليوم عن وفاة راكبين من السفينة السياحية "دايموند برنسس"، والتي كانت خاضعة للحجر الصحي سابقًا بسبب الفيروس التاجي، وكانا في الثمانينات من العمر، وكانا في المستشفى في اليابان، ولكن لا توجد معلومات أخرى معروفة عنهم في هذه المرحلة، تم التوصل على ما مجموعه 626 حالة من فيروس كورونا على متن السفينة.

وأضاف الموقع، أنه من المقرر أن يغادر المئات من الركاب الذين اختبروا وأظهرت النتائج سلبية الفيروس من السفينة "دايموند برنسس"، اليوم الخميس بعد أسبوعين في الحجر الصحي على متنها.

وعلى صعيد آخر، توفي مريض في كوريا الجنوبية، وأثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد وفاته، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC). وقال مسئول في المركز إن سبب الوفاة ما زال قيد التحقيق.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض" KCDC"، كان هناك 22 حالة مؤكدة جديدة، ليصل مجموع حالات الإصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 104 أيام الخميس.

وأشار الموقع إلى انخفاض عدد الإصابات في مقاطعة هوبى مركز اندلاع فيروس كورونا، عن 349 حالة جديدة فقط اليوم، وهو أقل عدد يومي للعدوى التي سجلتها الصين رسمياً خلال أسابيع، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة في الصين القارية بمقدار 394 حالة، وفقًا للجنة الوطنية للصحة في البلاد، مع وجود 45 حالة فقط من الحالات الجديدة خارج هوبى، وفقًا للأرقام الرسمية للمركز الوطني للصحة بالصين.