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قوافل طبية متعددة التخصصات بقري منوف بالمنوفية

السبت، 29 فبراير 2020 11:26 ص
قوافل طبية متعددة التخصصات بقري منوف بالمنوفية قوافل طبية
المنوفية- محمود شاكر

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 2 ، 3 مارس القادم  بقرية مليج بمركز شبين الكوم، وقافلة طبية بقرية ناصف بمركز السادات يومي الأربعاء والخميس الموافق 4 ، 5  من ذات الشهر، وكذا قافلة طبية آخري بقرية جزيرة الحجر يومي الجمعة والسبت الموافق 6 ، 7 من نفس الشهر .

وأكدت المديرية بأن القوافل تضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة (الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان)، بالإضافة إلي عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقري بنطاق المحافظة.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعانتهم.

كان محافظ المنوفية قد اكد علي استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.

حيث أشار محافظ المنوفية بأنه تم فحص 1200مواطن من مختلف مراكز المحافظة خلال القافلة السابعة عشر بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي.

فيما أوضح مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأن القافلة السابعة عشر استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر بأنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عمل المبادرة، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية واستهداف جميع المواطنين بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.

 

 

 

 

 


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