قطع ذهبية ملكية ونسخة من المصحف الشريف تعرض لأول مرة بمتحف الغردقة.. صور

وكشف مصدر رفض ذكر اسمه، أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني، طالب في اخر زيارة له بالمتحف، بزيادة القطع الاثرية داخل المتحف، بعدما كانت فى بداية الأمر 1000 قطعة، حيث وصلت ل 2000 قطعة.

وأضاف المصدر، أن المتحف يضم قطعا أثرية من جميع العصور المختلفة بينها الفرعونية والرومانية والاسلامية وكذلك القبطية، مؤكدة أن هناك عدد من الموميأت المختلفة يتم عرضها بالمتحف.