قطع ذهبية ملكية ونسخة من المصحف الشريف تعرض لأول مرة بمتحف الغردقة.. صور

زودت وزارة السياحة والآثار، متحف الغردقة، المقرر افتتاحة اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بقطع أثرية ذهبية ملكية ترجع لأسرة محمد على، وكذلك نسخة نادرة من المصحف الشريف لأول مرة يتم عرضها.
وكشف مصدر رفض ذكر اسمه، أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني، طالب في اخر زيارة له بالمتحف، بزيادة القطع الاثرية داخل المتحف، بعدما كانت فى بداية الأمر 1000 قطعة، حيث وصلت ل 2000 قطعة.
وأضاف المصدر، أن المتحف يضم قطعا أثرية من جميع العصور المختلفة بينها الفرعونية والرومانية والاسلامية وكذلك القبطية، مؤكدة أن هناك عدد من الموميأت المختلفة يتم عرضها بالمتحف.
يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الانشاءات.
وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 الأف متر بينها 3 الأف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الآثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة آثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، و الرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.
وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية أدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالأشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جواده عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.
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