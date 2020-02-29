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قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة العبور 6 ساعات لأعمال ربط على الخطوط

السبت، 29 فبراير 2020 02:04 م
قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة العبور 6 ساعات لأعمال ربط على الخطوط إنقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن جهاز العبور برئاسة المهندس أحمد عمران، عن قطع المياه عن أجزاء من المنطقة الترفيهية بما فيها دار مصر، وأجزاء من الحي التاسع، غدا الأحد الموافق 1 الأول من مارس 2020، من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم، وذلك لأعمال ربط على الخطوط بالمنطقة.

وأهاب الجهاز، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور وناتج أعمال التوصيل.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور في القليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن إنطلاق تطبيق الهواتف الذكية "نسخة الأيفون و الأندرويد" لعملائها باللغتين العربية و الإنجليزية، وأوضحت مياه القليوبية، أن التطبيق يشتمل على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التي تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق والشركة، ومن هذه الخدمات تسجيل قراءة العداد، وتحديث البيانات، والاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل شكوى.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة أطلقت هذا التطبيق، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجارى، سواء قراءه عداد أو الاستعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحاً أن التطبيق يتيح أيضاً للمواطن تحديث البيانات الخاصه به كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.

 

 

 


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