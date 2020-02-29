اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما.. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس

السبت، 29 فبراير 2020 02:49 ص
فيديو.. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما.. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس عقوق الوالدين بالحبس
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبحث اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة شادية خضير والذى يتضمن تشديد العقوبات على من يسب والديه او يتركهم أو يضربهم.
 
 
ونرصد في الفيديو التالى أبرز ما دفع النائبة إلى التقدم بمشروع القانون وما جاء بالتشريع :
 
- مواجهة الجرائم في حق الآباء والأمهات.
 
- تقدمت النائبة شادية خضير بقانون يشمل عقوبات ضد عقوق الوالدين
 
- شمل تجريم عقوق الوالدين الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه
 
- ذات العقوبة تواجه كل من سب أو قذف أو أهان والديه
 
- تُضاعف العقوبة فى حالة الضرب وإلحاق الضرر بأى من الوالدين
 
- اعتمدت مقدمة المشروع على غياب أى نص قانونى يعالج الظاهرة
 
- طالب مشروع القانون باستطلاع رأى الأزهر فى الجريمة وتصنيفها.
 
- أرسلت اللجنة التشريعية طلب استعجال لرأى الجهات المختصة.
 
- اعتبر فقيه دستورى أنه لا داع لهذا التعديل لأن قانون العقوبات كافٍ
 
- استند الفقيه لمبدأ أن العقوبة على الجريمة مجردة وعمومية
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة