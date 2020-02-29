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فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

السبت، 29 فبراير 2020 01:47 ص
فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها
كتب - أحمد يعقوب

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قامت المطربة شيرين وجدى، بأداء أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى، فى حفل زفاف "نهلة" على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
 
 
 
واحتفلت المطربة شيرين وجدى، وزوجها رجل الإعلام إيهاب طلعت، بزفاف نجلتها نهلة مدحت شلبى، على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور حشد كبير من الشخصيات العامة.
 
وحضر حفل الزفاف الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، والمستشار طارق أبو هشيمة، وزوجته يسرا الفاسى، والنائب أيمن أبو العلا، وزوجته الإعلامية أسماء مصطفى، وأحمد مسعود وزوجته يمنى طولان، ورجال الأعمال صلاح دياب والناشر إبراهيم المعلم، والدكتور وليد مصطفى، وعلاء الكحكى، والإعلاميين مفيد فوزى ومحمود سعد ووائل الإبراشى وعمرو الليثى، وجمال صلاح، رئيس شركة POD، وزوجته نسرين عطا، والكابتن مجدى عبد الغنى.

 


أخبار مصر

شيرين وجدى

إيهاب طلعت

مدحت شلبى

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