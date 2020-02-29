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غدًا.. المؤتمر العلمي الثامن لثقافة القرية بالوادي الجديد بالتعاون مع الجامعة

السبت، 29 فبراير 2020 02:04 م
غدًا.. المؤتمر العلمي الثامن لثقافة القرية بالوادي الجديد بالتعاون مع الجامعة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لثقافة القرية غدًا الأحد تحت شعار " قرى الوادي الجديد بين الواقع والمأمول"، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد في الفترة من 1 حتى 3 مارس المقبل بمكتبة مصر العامة.

 وأكد محسن حسب، وكيل وزارة الثقافة بالوادي الجديد، أن المؤتمر يشمل عدة محاور أبرزها المحاور الثقافية حول المكتبات العامة ودورها في تحقيق التنمية الثقافية بالمناطق النائية بالمحافظة، ومحور الزواج وطقوسه وعاداته وأغانيه في واحة الخارجة، وكذلك إلقاء الضوء على منطقة الهنداو بالداخلة وعمارتها من خلال دراسة وثائقية بجانب عقد مائدة مستديرة حول قرى الوادي الجديد والفرص والتحديات المختلفة وعرض نموذج قرية المنيرة.

وأضاف حسب، أن المؤتمر سيتناول محور اقتصادي وسيقام اللقاء بمركز بلاط حول الاستفادة من مخلفات نخيل البلح، والضوابط المكانية للإنتاج الحيواني بالمحافظة، والتحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه التنمية المستدامة، والصناعات القائمة على التمور بالمحافظة وأهم الحلول المقترحة لها، بجانب المحور الاجتماعي الذي سيقام بقرية القصر بالداخلة، ويتناول توظيف الإعلام الجديد في دعم الهوية الثقافية للقرية، وأثر ثقافة المجتمع على تقسيم التركات وتأثير الإنترنت على ثقافة الشباب بالواحات.

وأكد حسب، أهمية الثقافة في ظل مناخ التنمية الذي تشهده مصر في شتى المجالات، مشيراً إلى إن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى فكر وثقافة يحميان الوطن.

وكانت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، محسن حسب، الاسبوع الماضي ، عن تنفيذ مشروع " معرض كتاب القرية بمركز الداخلة".

أكد محسن، أن المعرض مقام حاليًا بقرية الراشدة، وتنوعت عناوين الكتب بالمعرض ما بين الآداب والفنون والتاريخ والفلسفة والطفل وغيرها من المجالات المتعددة التي تلبى احتياجات أبناء القرية من الكتب المتنوعة، من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من الكتب والموسوعات ومجلات قطر الندى للطفل وكلها بأسعار رمزية.

أضاف محسن، أنه يقام علي هامش المعرض ورش تعليم الرسم للأطفال، ويجري عقد ندوات لأهالي القرية عن الانتماء والمواطنة وصالون للشعر وعروض فنية لفرق الموسيقى العربية والتنورة وكورال الأطفال.

وأوضح مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، أن المعرض جري إقامته في قرية المنيرة بمركز الخارجة، ثم مركز بلاط، وحاليًا بقرية الراشدة بمركز الداخلة، وجاري حاليًا التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة معارض كتاب مماثلة بالمدارس بالمناطق البعيدة والنائية، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية لجميع ربوع الوادي الجديد.

 

 


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