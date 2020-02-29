اليوم السابع
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خالد صلاح
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طلاب إعلام جامعة مصر يشاركون فى الملتقى الإعلامى العربي السابع عشر بالكويت

السبت، 29 فبراير 2020 01:46 م
طلاب إعلام جامعة مصر يشاركون فى الملتقى الإعلامى العربي السابع عشر بالكويت الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلم والتكنولوجيا

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يشارك عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في فعاليات الملتقي الإعلامى العربى السابع عشر، فى شهر أبريل المقبل.

يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبإشراف الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

وتستضيف دولة الكويت، الملتقى السابع عشر للملتقى الإعلامي العربي، فى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وماضي الخميس، الأمين العام للملتقي الإعلامي العربى.

وقال الدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلم والتكنولوجيا، إنه من المقرر عقد مجموعة من الحلقات النقاشية وورش العمل عن قواعد تنظيم الإعلام العربى، ومهارات الممارسة الإعلامية.

وأوضح عطية، أن من المقرر أيضا مناقشة دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تطور وسائل الإعلام، فضلا عن استعراض الآفاق المستقبلية للإعلام العربى.

وذكر أن الملتقى يتناول إلقاء الضوء على مجالات الإعلام الاقتصادي والرياضي، وصناعة السينما، وتأثير كوميديا الكلمة، والتنمر الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه سيتم تقديم رؤية نفسية عن مهارات التعامل مع الشائعات عبر وسائل الإعلام الرقمي، وكذلك تناول أبرز الظواهر السلبية والإيجابيى للإعلام الطبي عبر الفضاء الإلكتروني.

وتعد المشاركة الأكاديمية من كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، هي الثالثة علي التوالى وحيث يشارك فى الاشراف على مشاركة  الطلاب اعضاء هيئة تدريس الكلية.

 


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