اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 6 آلاف قضية مخدرات وتنفيذ 20 ألف حكم قضائى فى حملات أمنية

السبت، 29 فبراير 2020 03:59 م
ضبط 6 آلاف قضية مخدرات وتنفيذ 20 ألف حكم قضائى فى حملات أمنية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

 

ونجحت الحملات فى استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (622متهم)، وبحوزتهم ما يلى:" (52) قطعة سلاح نارى، (6) قطع سلاح أبيض، (156) طلقة مختلفة الأعيرة، (70) قضية إتجار بالمواد المخدرة"، بمضبوطات بلغت نحو (87,720 جرام لنبات البانجو المخدر – 2,060 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,222كيلو جرام لمخدر الهيروين –8 أقراص مخدر).

 

كما تم تنفيذ (20253) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (2610) قضايا متنوعة، وضبط وفحص (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة .

 

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبط (5110 قطعة سلاح نارى) غير مرخصة بحوزة (4422) متهم، وذلك على النحو التالى: (1 جرينوف – 1 رشاش – 478 بندقية آلية – 963 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 352مسدس – 3315 فرد محلى – 13107 طلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط (10) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وضبط (7061) قطعة سلاح أبيض، ضبط (98) تشكيل عصابى، ضموا (321) متهما، ارتكبوا (547) حادثا متنوعا، ضبط (706) متهم من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم (17 بندقية آلية – 49 بندقية غير مششخنة – 11مسدس – 187 فرد محلى – 416 سلاح أبيض).

 

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (6206) قضايا مواد مخدرة، ضبط خلالها (6623) متهما وبحوزتهم الآتى: " كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (1طن و160,831 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (474,208 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (78,685 كيلو جرام)، كمية من مخدر الكوكايين وزنت (10جرامات)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (9,811 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (45,406 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (13,591 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (12,119 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (250جرام)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (310 جرامات)، كمية من البودرة المخدرة وزنت (6,580 كيلو جرام)، (214991) قرص مخدر.


حملات امنية

حيازة الأسلحة

تنفيذ الاحكام

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة