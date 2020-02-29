ضبط 6 آلاف قضية مخدرات وتنفيذ 20 ألف حكم قضائى فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

ونجحت الحملات فى استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (622متهم)، وبحوزتهم ما يلى:" (52) قطعة سلاح نارى، (6) قطع سلاح أبيض، (156) طلقة مختلفة الأعيرة، (70) قضية إتجار بالمواد المخدرة"، بمضبوطات بلغت نحو (87,720 جرام لنبات البانجو المخدر – 2,060 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,222كيلو جرام لمخدر الهيروين –8 أقراص مخدر).

كما تم تنفيذ (20253) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (2610) قضايا متنوعة، وضبط وفحص (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة .

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبط (5110 قطعة سلاح نارى) غير مرخصة بحوزة (4422) متهم، وذلك على النحو التالى: (1 جرينوف – 1 رشاش – 478 بندقية آلية – 963 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 352مسدس – 3315 فرد محلى – 13107 طلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط (10) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وضبط (7061) قطعة سلاح أبيض، ضبط (98) تشكيل عصابى، ضموا (321) متهما، ارتكبوا (547) حادثا متنوعا، ضبط (706) متهم من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم (17 بندقية آلية – 49 بندقية غير مششخنة – 11مسدس – 187 فرد محلى – 416 سلاح أبيض).

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (6206) قضايا مواد مخدرة، ضبط خلالها (6623) متهما وبحوزتهم الآتى: " كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (1طن و160,831 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (474,208 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (78,685 كيلو جرام)، كمية من مخدر الكوكايين وزنت (10جرامات)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (9,811 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (45,406 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (13,591 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (12,119 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (250جرام)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (310 جرامات)، كمية من البودرة المخدرة وزنت (6,580 كيلو جرام)، (214991) قرص مخدر.