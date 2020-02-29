ضبط مصنع "سناكس" يستخدم عبوات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعبور

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، على مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المقرمشات "سناكس" بدائرة قسم العبور، لاستخدامه عبوات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط مالك مصنع لإنتاج المقرمشات " بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور لقيامه بإعادة تدوير المقرمشات من مرتجعات الأسواق مجهولة المصدر بكميات قدرها 1,918 طن معبأة داخل أجولة وإدخالها فى عملية الإنتاج، وضبط 936 عبوة "سناكس" منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون بيانات لتاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش على المواطنين، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

كما ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، القبض على مدير مسؤول عن إدارة محطة لتمويل السيارات بدائرة قسم العبور لتجميعه 75.400 لتر سولار وبنزين، بهدف الاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وقدرت تلك الكمية بمبلغ 509.325 ألف جنيه وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدير المسئول عن إدارة محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العبور لتجميعه وتصرفه فى 75,400 لتر (سولار وبنزين "80، 92") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 509,325 ألف جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة وتولت النيابة التحقيق .

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أكثر من 7 أطنان سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن بمدينة شبرا الخيمة فى المحافظة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق، تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الأطعمة تابع لأحد المطاعم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، لإدخاله كميات من السلع الغذائية حوالى 7,150 طن زيت طعام، وعدس وبصل، وتوابل معبأة داخل براميل وأجولة وعبوات كمستلزمات إنتاج لإعدادها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور غير صالحة للاستهلاك الآدمى مدخلًا الغش والتدليس على المواطنين، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .