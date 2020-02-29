صور.. الداخلية تضبط 23 ديلر مخدرات بمحيط الجامعات والمدارس

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت، حيث نجحت أجهزة الأمن خلال 72 ساعة في ضبط (18) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (23) متهماً، وبحوزتهم 650 جرام حشيش، و2 كليو استروكس، و2 كيلو هيروين، وكيلو من مخدر الفودو، و15 جرام من الآيس، و290 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، فضلاً عن ضبط 700 قرص مخدر لعقار الترامادول، و120 قرص مخدر لعقار الكبتاجون.



المضبوطات

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط "36,505 ألف جنيه – 22 هاتف محمول- 3 سيارات - 3 دراجات نارية - 3 قطع سلاح أبيض – فرد خرطوش - 4 طلقات خرطوش" بحوزة المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



مخدرات

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط المتهم فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 37,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول"، وبمواجهته إعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .. وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى) مليون و950 ألف جنيه) تقريباً.



متهم

وفي سياق متصل، أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه – مسجل شقى خطر مخدرات وسبق إتهامه فى عدد 4 قضايا مخدرات) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته " 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول"، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.