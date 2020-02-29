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صور.. افتتاح فعاليات معرض جامعة جنوب الوادى للكتاب

السبت، 29 فبراير 2020 01:11 م
صور.. افتتاح فعاليات معرض جامعة جنوب الوادى للكتاب جانب من الافتتاح
قنا - وائل محمد

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افتتح الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى معرض جامعة جنوب الوادى للكتاب "الدورة الثانية" بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق و الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،و الدكتورة سهير أحمد حمدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس.

واكد رئيس الجامعة أهمية إقامة معرض الكتاب و الفعاليات الثقافية فى تنمية وعى الطلاب ورواد المعرض و دعم المكتبات الجامعية بأحدث الكتب و المراجع وأبدى رئيس الجامعة إعجابه بالأنشطة المقامة على هامش معرض الكتاب مثل معرض ابتكارات كلية الهندسة و معرض لمشروعات التخرج لطلاب كلية الاثار و معرض لإبداعات طلاب كلية التربية النوعية و معرض فنون تشكيلية للطلاب من مختلف كليات الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة أن معرض الكتاب يقام بمبنى كليتى التجارة و الحقوق خلال الفترة من 29 فبراير إلى 10 مارس بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب و المطابع الأميرية و دار المعارف و الجمهورية و يتضمن العديد من الانشطة الثقافية و الفنية.

فى سياق أخر افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف الداودى محافظ قنا مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول الذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادى فى الفترة من 28 فبراير وحتى 4 مارس على أرض محافظة قنا، جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة والسياحة والآثار وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بقنا وعدد من أعضاء مجلس النواب وأكثر من 3 آلاف من اهالى المحافظة .

وقالت إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ان التوجه بالمنتج الإبداعى فى جنوب مصر يأتى على درب اعادة تشكيل الوعى وبناء الانسان والارتقاء بالذوق العام ويساهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال الترويج بالفن للحضارة المصرية ومحاربة الابتذال.

وأكدت على تواصل الجهود لنشر التنوير فى مختلف ربوع الوطن تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية واضافت ان مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا يعد امتدادا للفعاليات الفنية والثقافية فى الصعيد والتى تهدف الى مواجهة التعصب والارتقاء بالذوق العام وتقديم الوان فنية هادفة وجادة تنعكس بشكل ايجابى على المجتمع وتحافظ على الامن الثقافى المصرى .

 

 

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معبد دندرة

مهرجان دندرة للغناء والموسيقى

محافظة قنا

جامعة جنوب الوادى

معرض الكتاب

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