روسيا تقول إنها اتفقت مع تركيا على خفض التوتر في إدلب بسوريا

(رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن روسيا وتركيا اتفقتا على خفض حدة التوتر على الأرض في محافظة إدلب السورية مع مواصلة الأعمال العسكرية هناك. وجاء الاتفاق بعد محادثات استمرت عدة أيام في العاصمة التركية أنقرة.

وأضافت الوزارة "جرى بحث اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار على نحو دائم في منطقة خفض التصعيد في إدلب... أكد الجانبان أن هدفهما هو خفض التوتر على الأرض مع استمرار القتال ضد الإرهابيين".

وقد شن أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، ورئيس الوزراء التركي الأسبق، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خسائره المتعددة في إدلب.

وأضاف أوغلو في فيديو بثته منصات تركية:" الآن واعتبارًا من تلك اللحظة مطلبنا الأول، إلى رئيس الجمهورية وجميع الوزراء ومؤسسات الدولة، عليهم مشاركتنا بتفاصيل الحادث بشكل شفاف، ولا بد أن نكون مستعدين بشكل هادئ وسهل لكل أشكال التواصل ،وكل أشكال الفكر ،حول هذه الواقعة التي تعد الأكثر ألمًا في تاريخ الجمهورية التركية، وما ستقوم به الحكومة بعد الآن".