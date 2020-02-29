اليوم السابع
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رئيس وزراء اليابان يدعو الشعب للتعاون فى مكافحة كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 03:33 م
رئيس وزراء اليابان يدعو الشعب للتعاون فى مكافحة كورونا رئيس وزراء اليابان
رويترز

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دعا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم السبت المواطنين للتعاون فى "الحرب الشرسة" لاحتواء تفشى فيروس كورونا فى الأسابيع المقبلة فى ظل استعداد اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو كما هو مقرر.

وقال آبى فى مؤتمر صحفى بعد يومين من الدعوة لإغلاق كافة المدارس فى أنحاء البلاد لأكثر من شهر "بصراحة لا يمكننا الانتصار فى هذه الحرب عبر جهود الحكومة فحسب".

وهذا القرار المفاجئ باغت المعلمين وأولياء الأمور وأرباب العمل وأثار موجة جديدة من الانتقادات للحكومة.

ويواجه آبى انتقادات بالفعل لتعامله مع أزمة فيروس كورونا ومؤتمره الصحفى اليوم هو الأول منذ تفشى المرض.

وقال "قررت أننا نحتاج لبذل كافة الجهود فى الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين لمنع انتشار" الفيروس وعبر عن ثقته فى إمكانية تحقيق ذلك.

وقال آبى إن اليابان ستمضى قدما فى استضافة دورة الألعاب الأوليمبية فى الصيف وزيارة الرئيس الصينى شى جين بينغ فى الربيع لكنه أضاف أنه لن يتردد فى توسيع نطاق القيود على الهجرة إذا تطلب الأمر.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن اليابان شهدت أكثر من 940 حالة إصابة بالفيروس منها 705 حالات كانت على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس التى خضعت للحجر الصحى بالقرب من طوكيو هذا الشهر.

وتوفى 11 شخصا جراء الإصابة بالفيروس فى اليابان منهم ستة كانوا على متن السفينة السياحية. وتعرضت اليابان لانتقادات فى الداخل والخارج لتعاملها مع أزمة السفينة دايموند برنسيس.

وأقر آبى بالعبء الملقى على عاتق الآباء بسبب إغلاق المدارس وقال إن حكومته ستخصص صندوقا لدعم العاملين الذين يضطرون لأخذ عطلة لرعاية أطفالهم.

 

 


اليابان

طوكيو

فيروس كورونا

المدارس في اليابان

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