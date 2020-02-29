اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء السودان: دعم الاتحاد الأوروبى يصب فى مصلحة المنطقة

السبت، 29 فبراير 2020 04:25 م
رئيس وزراء السودان: دعم الاتحاد الأوروبى يصب فى مصلحة المنطقة رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أن دعم الاتحاد الأوروبى المستمر لبلاده، بمثابة دعم استراتيجى يصب فى مصلحة السودان والمنطقة، وذكر مجلس الوزراء السوداني، فى بيان اليوم السبت، أن حمدوك عقد مباحثات مع جوزيف بوريل فونتيلس الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد، فى إطار التزام الاتحاد الأوروبى بدعم الفترة الانتقالية وتعزيز الثقة بين الحكومة والاتحاد، ورغبة الطرفين فى دفع العلاقات المتبادلة.
 
وأشاد حمدوك، فى تصريح عقب المباحثات، بموقف الاتحاد الأوروبى المساند للسودان، ولثورته الشعبية من أجل الحرية والسلام والعدالة.
 
من جهته، قال بوريل إنه سيتم توفير مبلغ 100 مليون يورو للسودان، إضافة إلى المبلغ السابق والبالغ 150 مليون يورو، ليصبح الدعم الكلى 250 مليون يورو، دعما لبرامج السلام والتحول الديمقراطى بالبلاد والفرص الاقتصادية للشباب والإصلاحات الاقتصادية، بجانب دعم رئاسة مجلس الوزراء.
 
وقال المسئول الأوروبى، إن زيارته للسودان هى الأولى لإفريقيا، مشيرا إلى أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء كان مثمرا وأرسل رسالة قوية وواضحة بأن الاتحاد الأوروبى يدعم التحول الديمقراطى والإصلاح الاقتصادى الذى تضطلع به الحكومة الانتقالية.
 
وأضاف أن التغيير الذى شهده السودان كان مميزا ومتفردا لدوره فى رفع قيم الحرية والسلام والعدالة.
 
فى غضون ذلك، أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان أنه إضافة إلى الدعم الإضافى للسودان، فإنه خصص 30 مليون يورو للمساعدات الإنسانية.
 
وكان جوزيف بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، قد أعلن عن تخصيص الاتحاد حزمة إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادى فى السودان.
 
وقال بوريل، فى تعليق على حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، عقب لقائه مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك فى الخرطوم اليوم السبت، إن انتقال السودان مثال واعد، لافتا إلى أن حمدوك يقود إصلاحات مهمة بدأها شعب السودان.
 
من جانبه، رحب رئيس وزراء السودان، بنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الزيارة دليل على الدعم المستمر الذى ظل يقدمه الاتحاد الأوروبى للسودان على مر السنين.
 

السودان

رئيس وزراء السودان

الاتحاد الاوروبى

عبد الله حمدوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة