رئيس الوزراء يتفقد الحجر الصحى بمطار الغردقة.. ويؤكد: مصر خالية من الكورونا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فور وصوله مطار الغردقة الدولى، الحجر الصحى بالمطار، للتأكد من إجراءات الفحص الطبى على القادمين من الدول المختلفة، وبرفقته وزير السياحة والآثار، ووزير قطاع الأعمال العام، حيث أكد رئيس الوزراء، أن مصر خالية من فيروس الكورونا، لافتا إلى أن هناك شائعات كثيرة يتم تداولها حول تلك الأمر، مؤكدا على أنه بالأمس تم الاشتباه فى حالتين قادمتين من إحدى الدول الأوروبية، حيث تبين أن حالتهما سلبية.

وقال رئيس الوزراء، أن إجراءات الكشف الصحى بالمطارات والموانئ المصرية تتم بشكل احترافى، مطالبا بعدم السير وراء الشائعات التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فى نقلها، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة لمواجهة تلك الأوبئة والأمراض، معلنا أن يجرى تجهيز أماكن بجميع المحافظات على غرار مستشفي النجيلة فى مطروح فى حالة حدوث أى طارئ، مؤكدا على أن مصر خالية من الكورونا.

ومن المقرر ان يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء متحف الغردقة خلال دقائق معدودة، والذي يعد اول متحف يقام بالشراكة مع القطاع الخاص.