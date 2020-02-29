دونالد ترامب عن الحضور الضخم لحملته الانتخابية: شكرا لك ساوث كارولينا

كتبت ريهام عبد الله

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر لكل من حضر فعاليات الحملة الخاصة به استعداد للانتخابات الرئاسية، في ولاية "ساوث كارولينا" أمس الجمعة.

ونشر ترامب عبر حسابه الرسمي بتويتر اليوم السبت، فيديو يوصح حجم الحضور الضخم، وعلق :"شكرا لك ساوث كارولينا".

THANK YOU SOUTH CAROLINA! pic.twitter.com/7i5BYCQfg8 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 29, 2020

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا في ولاية ساوث كارولينا أمس الجمعة، حيث من المقرر خوضه الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى، التى تؤهل الفائز للانتخابات الرئاسية الأمريكية.



ترامب

وقال دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر: "سأكون في ولاية ساوث كارولينا اللية.. الساعة 7 مساء لحضور الحشد الكبير حقا.. أفضل مكان ليكون ترامب رالى.. أراكم لاحقا".

وأضاف ترامب، في تغريدة أخرى مهاجما رجل الأعمال الأمريكي توم شتاير، واصفا ترشيحه بالمزحة، كما أنه غير كفء تماما، ويثير الضحك بالنسبة للكثيرين.

وذكرت شبكة cbsnews الأمريكية أن ذلك التجمع يأتي وسط مخاوف متزايدة من فيروس كورونا الجديد، حيث أعلن الرئيس هذا الأسبوع أن نائب الرئيس مايك بينس سوف سيشرف على إدارة الوقاية من فيروس كورونا، وكان عقد الرئيس الأمريكي مؤتمرات ضخمة في ولايات أيوا ونيوهامشي ونيفادا قبل فترة وجيزة من كل من تلك الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية للحزب الجمهورى.

يشار إلى أن مرشح الحزب الديمقراطى بيت بوتجيج واصل حملته الانتخابية بولاية ساوث كارولينا، فى إطار الجولة التمهيدية للحزب، والتى تؤهل الفائز للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة فى نوفمبر المقبل.

وكان بوتجيج، والذى لا يتجاوز عمره الـ37 عاما، قد نجح فى تفجير مفاجأة كبيرة فى أولى الجولات التصويتية، حيث فاز بأغلبية الأصوات فى ولاية أيوا، إلا أنه جاء ثانيا بعد منافسه بيرنى ساندرز، فى ولاية نيوهمبشاير، ثم تراجع بعد ذلك فى ولاية نيفادا.