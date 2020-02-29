اليوم السابع
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دراسة: من يفضلون النوم فى أوقات متأخرة أكثر ذكاء ويتمتعون بيقظة أعلى

السبت، 29 فبراير 2020 11:00 م
دراسة: من يفضلون النوم فى أوقات متأخرة أكثر ذكاء ويتمتعون بيقظة أعلى السهر طول الليل أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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السهر طوال الليل، والنوم طوال النهار، هذا ما يقوم به بعض الأشخاص ويفضلونه، ويطلقون على هؤلاء شخصية البومة، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية هذه الشخصية تتمتع بالعديد من الفوائد التي يجب التعرف عليها، وذلك وفقا لموقع "the healthy". 
 
 
وأظهرت دراسة أجرتها الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس في ميلانو،  أن أولئك الذين لديهم ميل للبقاء  في وقت متأخر من الليل دون النوم مبدعون، وتراوحت أعمار المشاركين في الدراسة في العمر، وحصلوا على النشاط الذي كان مطلوبًا منهم لإكمال الصور التي تتكون من خطوط مستقيمة ومنحنية فقط.
 
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة لييج في بلجيكا فارقا ملحوظًا في اليقظة العقلية بين مجموعتين،خضعتا لاختبار قاس لقياس أوقات تفاعلهما في الصباح والمساء، و تم إجراء الاختبار بعد 10.5 ساعة من الاستيقاظ لكل مجموعة ، وفقًا لجدول نومهم الطبيعي، و خلال الاختبار الصباحي ، سجلت المجموعتان بالمثل ، لكن الاختبار المسائي أظهر اختلافًا كبيرًا بين المجموعتين، فأولئك الذين يفخرون بالبقاء مستيقظين ليلا أثبتوا أن لديهم أوقات استجابة أسرع خلال الاختبار المسائي من أولئك الذين يطلق عليهم الصباحيين وأظهرت النتائج أنه بغض النظر عن أوقات الاستيقاظ ، فإن شخصيات "البوم الليلي" قادرة على الحفاظ على الشعور باليقظة العقلية لفترة أطول.
 
أثبتت الدراسات أن شخصيات البوم الليلي هم  أكثر ذكاء، فبحثت دراسة أجراها ساتوشي كانازاوا من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أوقات النوم والاستيقاظ للطلاب في 80 مدرسة متوسطة وثانوية، و تم سؤال الطلاب عن عاداتهم في النوم في الأيام التي كان عليهم فيها الذهاب إلى المدرسة أو العمل ، على عكس الأيام التي تمكنوا من النوم فيها. ووجدت الدراسة أن ألمع الطلاب كان لديهم أوقات نوم متأخرة وأوقات استيقاظ متأخرة.

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السهر فى الليل

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