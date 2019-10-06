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7 صفات بتحدد أنت شخصية البومة ولا لا .. اعرفهم واحكم على نفسك

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:00 م
7 صفات بتحدد أنت شخصية البومة ولا لا .. اعرفهم واحكم على نفسك الاستيقاظ ليلا - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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بعض الأشخاص يفضلون الاستيقاظ في الليل، ويبدأون ممارسة حياتهم ونشاطاتهم في الليل، وهؤلاء الأشخاص نطلق عليهم "كائن ليلي"، أو شخصية ليلية، ولكن للطب رأي آخر في هذا الأمر، حيث أن هؤلاء الأشخاص يسمون في الطب النفسي بشخصية البومة.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي بعض المعلومات  الخاصة بشخصية البومة، وذلك وفقا لموقع " /entertainism".

 

1-شخصية البومة تكون أكثر نشاطا..
 

نعم هذا ما أكده التقرير، حيث أن شخصية البومة تتحكم في الساعة البيلوجية في الجسم، وتقوم علي اعتيادها علي الاستقياظ وممارسة الحياة اليومية في الليل، وهذا السبب في جعله أكثر نشاطا.

 

2-الاصابة بالسمنة..
 

يميل شخصية البومة للإكثار من تناول الطعام في الليل، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهم لزيادة الوزن بشكل كبير.

 

3-الشعور بألم في الجسم..
 

قلة النوم التي اعتاد عليها شخصية البومة، تساهم في جعلهم أكثر عرضة للشعور والإصابة بالألم في الليل أي أثناء استيقاظهم،  وهذا يرجع  لأن الجسم يطلق مواد مضادة للالتهابات في الصباح  ولكن نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص يستيقظون في وقت متأخر فإنهم يفقدون آثار هذه المواد الكيميائية التي يمكن أن تقلل من الألم.

 

4-اكثر عرضة للاكتئاب والقلق..
 

نعم شخصية البومة تصبح أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق، وهذا يرجع لحدوث لخبطة في طبيعة الجسم، والساعة البيولوجية فيه، فإن فقدان النوم في ساعات الليل يزيد من الاصابة الاكتئاب والقلق علي المدي البعيد.

 

5-يعيش قصة حب نشيطة..
 

هذا الأمر بالفعل حقيقي للغاية، حيث أن الرجال بالأخص يعيشون قصة حب قوية نتيجة لزيادة نشاط هرمون التستوستيرون.

 

6- النرجسية والاعتلال النفسي ..
 

أكدت العديد من الدراسات، أن الأشخاص الذين يحبون العمل واللعب في الليل يمتلكون  "الثالوث المظلم" للسمات النفسية، وهما النرجسية والتلاعب والاعتلال النفسي،  ويعتقد أن هذه الصفات قد تطورت لأن الظلام يعطي العناصر السلبية وسيلة لإخفاء أفعالهم.

 

7-ضعف الذاكرة وارتفاع نسبة الذكاء..
 

نتيجة لعدم حصولهم علي المرحلة الرابعة من النوم، فهذا يقلل من حدة ذاكرتهم، ولكن يتم تعويض هذا الأمر بأنهم أشخاص ذو ذكاء عالي.

وعي جهة أخري قدم التقرير، بعض الأمراض التي يصاب بها شخصية البومة، ومنها:

-ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم نتيجة لتناول اطعمة غير صحية.

-ارتفاع نسبة هرمون الاجهاد في الجسم.

-غالبا ما يعانون من توقف التنفس أثناء النوم والشخير.


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