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خبراء يحذرون: فيروس كورونا ربما انتشر فى إيطاليا لعدة أسابيع قبل اكتشافه

السبت، 29 فبراير 2020 12:44 م
خبراء يحذرون: فيروس كورونا ربما انتشر فى إيطاليا لعدة أسابيع قبل اكتشافه كورونا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن فيروس كورونا الجديد ربما يكون قد انتشر فى شمال إيطاليا لعدة أسابيع قبل أن يتم اكتشافه، مما يعقد بشكل خطير الجهود لتتبع انتشاره السريع والسيطرة عليه فى جميع أنحاء أوروبا.

 

يأتى هذا الادعاء فى أعقاب الاختبارات المعملية التى عزلت سلالة الفيروس من مريض إيطالى، والتى أظهرت اختلافات جينية مقارنة بالسلالة الأصلية المعزولة فى الصين وسائحين صينيين مرضا فى روما.

 

وقال ماسيمو جالى، أستاذ الأمراض المعدية فى جامعة ميلانو ومدير الأمراض المعدية فى مستشفى لويجى ساكو فى ميلانو، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن الفيروس كان يمكن أن ينتشر تحت الرادار فى المناطق المفروض عليها حجر صحى.

 

وتابع: "لا يمكننى تأكيد أى تقدير آمن لوقت انتشار الفيروس فى إيطاليا، لكن ... تشير بعض الأدلة الأولى إلى أن انتشار الفيروس ليس حديثًا فى إيطاليا"، كان موجودا منذ منتصف يناير.

 

ويقول الخبراء أن بدايات اندلاع المرض، الذى أصاب الآن أكثر من 821 شخصًا فى البلاد وانتشر من إيطاليا فى جميع أنحاء أوروبا، من المحتمل أن يتم تكون نشأت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل من الكشف الأول وربما قبل تعليق الرحلات الجوية بين إيطاليا والصين فى نهاية يناير.

 

وقالت الصحيفة، إن هذه النتائج ستكون مقلقة للغاية للمسئولين الصحيين فى جميع أنحاء أوروبا الذين ركزوا حتى الآن جهود الاحتواء الخاصة بهم على تحديد الأفراد العائدين من المناطق عالية الخطورة للفيروس، بما فى ذلك إيطاليا، والأشخاص الذين يعانون من أعراض وكذلك أولئك الذين اتصلوا بهم.

 

ظهر الادعاء الجديد فى الوقت الذى حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن تفشى المرض أصبح أكبر وقد يظهر قريبًا فى كل بلد تقريبًا. وقالت أن خطر التأثير مرتفع للغاية الآن على المستوى العالمي.

 

وقال متحدث: "سيناريو وصول الفيروس إلى بلدان متعددة، أن لم يكن جميع البلدان فى جميع أنحاء العالم، هو أمر كنا ننظر إليه ونحذر منه منذ فترة طويلة".


كورونا

فيروس كورونا

تفشى كورونا

كورونا في أوروبا

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