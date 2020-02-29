حكومة فرنسا تطالب مواطنيها بتقليص تحركاتهم والعمل من المنزل لمكافحة كورونا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الحكومة الفرنسية تطلب من المواطنين تقليص تحركاتهم والعمل من المنزل أن أمكن.

وكان أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسى أكد أنه تم منع التجمعات التى يزيد قوامها عن 5000 شخص بمكان واحد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

وفى وقت سابق تحدث وزير الصحة الفرنس حول الوضع فى ظل انتشار فيروس كورونا فى البلاد، لوسائل الإعلام، قائلا "لكى نكون واضحين لا يمكن إغلاق الحدود وهذا أمر غير واقى وليس مناسب، وليس هناك صحة من تداوله"، وأضاف الأمر حتى لا يحتاج إلغاء أى فعالية رياضية أو اجتماعية، ونحن نتابع يوما تلو الأخر الوضع من المختصين.

وقال فيران، أن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بلاده أمر "مرجح للغاية"، وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره مشيرا إلى أنه يتابع الوضع فى إيطاليا عن كثب.

وأضاف "احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة. هل يصبح وباء؟ نستعد لذلك". وأشار الوزير إلى أن عدد معامل التحاليل المجهزة باختبارات تشخيصية ستزيد لتصل لطاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميا مقابل 400 فى الوقت الحالي.