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"حرامية× كي جى 2".. عصابة تسرق كلب من سيارة وتطلب فدية ألف دولار

السبت، 29 فبراير 2020 11:40 ص
"حرامية× كي جى 2".. عصابة تسرق كلب من سيارة وتطلب فدية ألف دولار كلب
كتب محمد شعلان

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بسبب حبه الشديد لصديقه الكلب الوفي، قام مواطن امريكي يدعى ديف فورد يعيش في شمال ولاية كاليفورنيا بدفع فدية بلغت 1000 دولار، مقابل ضمان عودة كلبه الذي تعرض للسرقة من داخل سيارته، حيث أن سيارته كانت متوقفة في حي "تندرلون" بولاية سان فرانسيسكو وأقدم شخص مجهول عليها وحطم نافذتها وسرق الكلب.

 

ووفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، روى ديف فورد، تفاصيل الواقعة قائلا: أن سيارته كانت متوقفة في حي "تندرلون" بولاية سان فرانسيسكو عندما أقدم شخص على تحطيم نافذتها وسرقة الكلب "هولي"، قبل أن يعيده له شخص مجهول داخل حقيبة قماش في منطقة قريبة من المكان الذي سرق فيه منه.

 

وعقب استعادة كلبه، قال "فورد": "لقد تحطمت نافذة السيارة وتُركت أجهزة كمبيوتر وهواتف في مكانها، وما تعرض للسرقة هو الكلب فقط، وقمت أنا وصديقتي بإبلاغ الشرطة، وقمنا بتوزيع نشرات للبحث عن الكلب، قبل أن يتصل بهم شخص ويزعم بأنه خاطف الكلب ويطلب الحصول على فدية".

 

وفى واقعة أخرى طريفة، عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو اقتنى خلاله الممثل الأمريكي المخضرم أرنولد شوارزنيجر حمارا، وأخذ يصطحبه إلى المكتب، وقام الممثل، بنشر شريط فيديو ظهر فيه برفقة الحيوان، في حسابه الخاص على Instagram. في الفيديو، من الممكن رؤية كيف يدخل الفنان المعروف مع الحمار الصغير وإلى جانبه حصان قزم من نوع "بوني"، وفي التعليق كتب أرنولد شوارزنيغر: "هذه المرة أحضرت لولو معي".

 

وبالاتجاه إلى كلب آخر، انتشر فيديو بصورة واسعة تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكلب موهوب لديه مهارة عالية في تنطيط الكرة أو البالون برأسه وأنفه بإتقان دون سقوطها على الأرض، وأظهرت لقطات الفيديو الكلب وهو يجرى بالكرة ثم يرفعها على رأسها ويثبتها على أنفه دون وقوعها.


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