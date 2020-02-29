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حبس فلاح لتعدية جنسيا على تلميذ بالابتدائى فى كفر شكر قليوبية

السبت، 29 فبراير 2020 01:01 م
حبس فلاح لتعدية جنسيا على تلميذ بالابتدائى فى كفر شكر قليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر المستشار أحمد الكاشف رئيس نيابة مركز كفر شكر بأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها ، بحبس فلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالتعدى الجنسى على تلميذ بالصف الثالث الإبتدائى بأرض زراعية بدائرة المركز، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر بلاغا من " ن ع ع " 45 سنة ربة منزل، بتعرض ابنها " م ا ع " طالب بالصف الثالث الإبتدائى للاعتداء الجنسى من المدعو " م ع ع " 17 سنة فلاح بأحد الأراضى الزراعية الملاصقة للقرية.

وأخطرت الأجهزة الأمنية، وتمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وبالكشف على المجنى عليه تبين إصابته بتجمع دموى حول فتحة الشرج، وتحرر المحضر رقم 749 لسنة 2020 إدارى المركز وأحيلا المتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق .

وفى سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية بمشاركة الأهالى بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، القبض على عاطل حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 10سنوات واغتصابها، قبل أن تصرخ ويمسك به الأهالى، وتم تسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بقيام مجموعة من أهالى قرية ميت عاصم، التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالإمساك بعاطل وضربه لقيامه بمحاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات . 

 

 


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