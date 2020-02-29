حبس عصابة استغلت الأطفال في أعمال التسول بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في استغلال الأطفال بأعمال التسول.

كما أمرت النيابة العامة بإيداع 4 أطفال تم ضبطهم كان المتهمين يستغلونهم في أعمال التسول إلي دار الرعاية والأحداث.

وكانت قد تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بقيام مجموعة من الأشخاص باستغلال الأطفال الهاربين من أسرهم للقيام بأعمال التسول وتهديدهم بالأسلحة البيضاء لارتكاب اعمال التسول بشوارع مدينة شبرا الخيمة، واكدت تحريات المقدم أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، صحة تلك المعلومات.

وبالتنسيق بين ضباط الادارة العامة لمباحث الأحداث مع ضباط مباحث القليوبية بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية تم ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لاستغلال الأطفال في أعمال التسول وتهديدهم بأسلحة بيضاء وأنهم يستغلون انفصال الأطفال وجنوحهم عن أسرهم ويهددونهم بأسلحة بيضاء للقيام بأعمال التسول

وتبين من الفحص والتحري إلى أن المتهمين منهم اثنين لهم معلومات جنائية، وأنهم يستغلون انفصال الأطفال وجنوحهم عن أسرهم ويهددونهم بأسلحة بيضاء للقيام بأعمال التسول عنوه عنهم ويستولوا علي ما يتحصلونه من أموال.

وتم التحفظ على المتهمين واحالتهم للنيابة حيث المستشار أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها بحبس 3 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في استغلال الأطفال بأعمال التسول، كما أمرت النيابة العامة بإيداع 4 أطفال تم ضبطهم كان المتهمين يستغلونهم في أعمال التسول إلي دار الرعاية والأحداث