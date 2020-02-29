حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 30 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمر المستشار محمود عبدالعزيز زغلول، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بعد اتهامه بحيازة 30 طربه من مخدر الحشيش بقصد الاتجار .

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط قسم مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، مسجل شقى خطر مخدرات وسبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات، بمزاولة نشاط اجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.