اليوم السابع
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حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته قطع من الحشيش فى الجيزة

السبت، 29 فبراير 2020 03:04 م
حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته قطع من الحشيش فى الجيزة مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط وبحوزته قطع من مخدر الحشيش، شرع فى توزيعها على عملائه فى الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه عددا من قطع الحشيش المخدر على عملائه، وضبط بحوزته مبلغ مالى من حصيلة الاتجار، بالإضافة إلى هاتف محمول، يستخدمه في التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق، و تم القبض علي المتهم، بعد أن كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة سكنه مسرحا لترويج بضاعته على عملائه المترددين عليه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

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