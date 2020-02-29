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حبس الجزار قاتل ابنة زوجته بسبب التبول اللاإرادى بالخانكة والتصريح بدفن الجثة

السبت، 29 فبراير 2020 10:43 ص
حبس الجزار قاتل ابنة زوجته بسبب التبول اللاإرادى بالخانكة والتصريح بدفن الجثة حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر باسم عبدالباقي، رئيس نيابة الخانكة بإشراف المستشار علي حسن، المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، التصريح بدفن جثة الطفلة التى لقيت مصرعها على يد زوج والدتها، وذلك عقب مناظرة الطب الشرعى لها وتشريحها لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا من  المقدم أحمد كمال،  رئيس مباحث مركز الخانكة، بحضور ربة منزل 21 سنه مقيمة قرية القلج  دائرة المركز، ووالدها 54 سنة عامل نظافة، وأبلغا بأن الأولى متزوجة حديثاً من جزار 38 سنة، وتقيم بمسكنه رفقة ابنتها من زوجها الأول المتوفى "طفلة 3 سنوات" وأن ابنتها تعانى من مرض التبول اللاإرادى وتنتابها حالات تشنج عصبى، مشيرة إلى أنها بتاريخ 24 فبراير الجارى وحال عودتها لمسكنها فوجئت أن ابنتها فى حالة إعياء شديد وبها كدمات متفرقة بالوجه والبطن والجسم إثر تعدى زوجها سالف الذكر عليها بالضرب المبرح .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقرر باسم عبدالباقي، رئيس نيابة الخانكة بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن جثة الطفلة وذلك عقب مناظرة الطب الشرعى وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت والدة الطفلة، إنها قامت بنقل الطفلة لمستشفى قصر العينى لإسعافها ولم تقم بالإبلاغ حرصاً على العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها خشية طلاقها، وقد توفيت ابنتها بالمستشفى وقدمت تقريرا طبيا يفيد بوفاة الطفلة بسبب التعدى عليها بالضرب ووجود تجمع دموى بالبطن، واتهمت زوجها بالتسبب في وفاتها لمعاناتها من التبول اللاإرادى .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتضرره واشمئزازه من الحالة الصحية للمجنى عليها بقصد تعنيفها وعقابها على ذلك.


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مصرع طفله على يد زوج والدتها

اخبار الحوادث

قرية القلج

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