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حبس أجنبية متهمة بالتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى فندق بالدقى

السبت، 29 فبراير 2020 04:11 م
حبس أجنبية متهمة بالتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى فندق بالدقى حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أصدرت النيابة العامة بشمال الجيزة قرار بحبس سيدة أجنبية مقيمة بأحد الفنادق في الدقى، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامها بالإعلان عن نفسها لممارسة أعمال منافية للآداب على إحدى المواقع بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

تم ضبط بغرفة المتهمة (مبلغ 3900 دولار – 400 يورو – بعض المتعلقات الخاصة بممارسة الأعمال المنافية للآداب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة أحالت 4 فتيات لمحكمة الجنح؛ لمحاكمتهن فى اتهامهن بالتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة، وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين يعملون داخل نادى صحى بمنطقة العجوزة، اعتاد راغبى المتعة التردد عليه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

وتابعت التحقيقات: أن أجهزة الأمن رصدت نشاط مشبوه داخل النادى الصحى وبناء عليه وبعد إجراء التحريات، صدر إذن من النيابة العامة بمداهمة المكان.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط 4 فتيات وهن "ح.ر"، "س.ف"، "ه. م"، "ع. أ" وشابين، أثناء تواجدهم فى النادى محل البلاغ متلبسين أثناء ممارسة الرذيلة، وتحفظت أجهزة الأمن على مبالغ مالية حصيلة الأعمال المنافية للآداب، تبين أن النادى يستخدم لأغراض "المساج الجنسى وممارسة الرذيلة"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 


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