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حاكم واشنطن يعلن حالة الطوارئ فى الولاية بعد وفاة أمريكى بسبب كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 11:28 م
حاكم واشنطن يعلن حالة الطوارئ فى الولاية بعد وفاة أمريكى بسبب كورونا تعقيم من كورونا فى الشوارع
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية، جاي روبرت انسلي، حالة الطوارئ في الولاية بعد وفاة مواطن مصاب بفيروس كورونا اليوم السبت.

 

وكتب جاي في بيانه على تويتر: "أصدرت إعلانًا طارئًا لضمان حصول واشنطن على الموارد اللازمة للتحضير لفاشية COVID-19 والاستجابة لها".

 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في العاصمة واشنطن.

 

ونقلت وكالة بولمبيرج عن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، قولها: نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس الذي انتشر في 3 ولايات في غرب الولايات المتحدة الأمريكية".

 

واستمرت خريطة انتشار فيروس كورونا اليوم في الاتساع لتشمل مناطق جديدة من العالم، وسط تسارع في التطورات المتعلقة بهذا الفيروس وتأكيد منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن إيقافه بشكل فوري وإنما يمكن فقط العمل على منع انتشاره.

 


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واشنطن

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