اليوم السابع
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جيش إيران يقيم مركزا لمصابى كورونا ويستعد لإجراء عمليات تعقيم عامة بالبلاد

السبت، 29 فبراير 2020 05:53 م
جيش إيران يقيم مركزا لمصابى كورونا ويستعد لإجراء عمليات تعقيم عامة بالبلاد اجراءات مكافحة فيروس كورونا
طهران أ ش أ

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دشن الجيش الايرانى مركزا لتشخيص المصابين بفيروس كورونا فى جامعة العلوم الطبية التابعة للجيش من أجل فحص واستكمال إجراءات علاج المصابية بالفيروس.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن الجيش أعلن استعداده لإجراء عمليات تعقيم عامة فى أى مكان من البلاد، كما تم تخصيص أجزاء من مستشفيات "بعثت" و"كلستان" و"هاجر" تحت تصرف وزارة الصحة.

وفى السياق، نصحت السفارة الايرانية فى كوريا الجنوبية، الرعايا الايرانيين بتجنب الحضور غير الضرورى فى الاماكن العامة فى سول على خلفية تفشى فيروس كورونا فيها.

وأشارت السفارة - فى بيان أصدرته اليوم السبت - إلى تفشى فيروس كورونا فى كوريا الجنوبية والذى ستزداد حدته خلال الأيام العشرة المقبلة حسب المسؤولين الكوريين المعنيين، داعية الرعايا الايرانيين لتجنب الحضور غير الضرورى فى الأماكن العامة ورعاية الشروط الصحیة اللازمة وأخبار الجهات المعنية فى حالة إصابتهم بأى أعراض دالة على احتمال الاصابة بالفيروس.

وكانت السفارة الإيرانية فى سول أعلنت - فى بيان سابق - أن ايا من الرعايا الايرانيين لم يصب بفيروس كورونا لغاية الان.

 


الجيش الإيرانى

ايران

أخبار ايران

مصابى كورونا

عمليات تعقيم

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