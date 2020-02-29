جوتيرش: نعمل على تشكيل بعثة إنسانية أممية لإرسالها إلى إدلب

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، أن الأمم المتحدة تعمل على تشكيل بعثة إنسانية أممية لإرسالها إلى شمال غربي سوريا لتقصي الحقائق.

وأضاف جوتيرش - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية امس الجمعة - "يتم الآن إعداد بعثة إنسانية لهذا الغرض". وأكد أن الوضع في إدلب بات من أصعب اللحظات منذ اندلاع الأزمة السورية.

ودعا كافة الأطراف للابتعاد عن التأجيج اللاحق للتوتر في منطقة إدلب. وقال: "خلال التواصل مع كل الأطراف المنغمسة في النزاع، قمت بتوجيه رسالة بسيطة: التخلي عن المزيد من التصعيد".

وشدد الأمين العام مجددا على عدم وجود حل عسكري لهذا النزاع، وقال: "لقد حان الوقت لتمكين الدبلوماسية من العمل".