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جهاز الإحصاء: ارتفاع عدد السفن العابرة بقناة السويس لـ1181 سفينة

السبت، 29 فبراير 2020 06:01 م
جهاز الإحصاء: ارتفاع عدد السفن العابرة بقناة السويس لـ1181 سفينة ناقلة بترول - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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ارتفعت اعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى 1181 سفينة، مقابل 1066 خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفع عدد ناقلات البترول العابرة خلال يناير الماضي ليصل إلى 464 ناقلة بترول، مقابل 450 ناقلة بترول في الشهر المماثل لعام 2019.

ورصدت النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حمولة السفن العابرة للقناة خلال يناير الماضي، لتصل إلى 105.7 مليون طن، مقابل 96.3 مليون طن خلال الشهر المماثل من عام 2019.

وفي نفس السياق، بلغت حركة البضائع المنقولة بحرا نحو 38.4 مليون طن خلال الربع الرابع من عام 2019، مقابل 38.8 مليون طن في الربع المماثل من عام 2018، كما بلغ عدد ركاب النقل البحري خلال الربع الرابع لعام 2019 نحو 148.3 ألف راكب، مقابل 196.2 ألف راكب خلال الربع المماثل من عام 2018، أما بالنسبة لركاب الطائرات فقد بلغ نحو 27.1 ألف رحلة في ديسمبر الماضي، مقابل 25.9 ألف رحلة خلال الشهر المماثل من عام 2018، بينما سجلت حركة الطائرات في نوفمبر الماضي نحو 26 ألف رحلة، مقابل 24.2 ألف رحلة خلال الشهر المماثل عام 2018.

وأعلنت هيئة قناة السويس، في أغسطس الماضي تحقيق عائدات بلغت نحو 5.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2018، والذي يصنف بأنه العائد الأعلى في تاريخ القناة منذ تدشينها وحتى الآن، وزادت العائدات نحو 300 مليون دولار أو ما يعادل 5.4% عن العادات المحققة خلال العام المالي 2018/2017، وتعد قناة السويس أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للخزانة المصرية.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

قناة السويس

عائدات قناة السويس

اخبار الاقتصاد

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