اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جرارات ذاتية القيادة تحرث الحقول بالصين بديلة للفلاحين للحد من كورونا.. فيديو

السبت، 29 فبراير 2020 05:02 م
جرارات ذاتية القيادة تحرث الحقول بالصين بديلة للفلاحين للحد من كورونا.. فيديو الجرارات - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستخدم الصين التكنولوجيا للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، حيث إبعاد الإنسان عن أي أعمال مباشرة، للحد من تنقلاته وذلك للوقاية من العدوى، حيث استخدمت الروبوتات والجرارات ذاتية القيادة لحرث الأرض فى مزراع القصب. 

وتحاول العديد من الشركات الصينية استخدام الروبوتات أو إدخال التكنولوجيا وجعلها تحل محل الإنسان للحد من تنقلاته، حيث ذكر التلفزيون الصينى، عبر تويتر، أنه أعمال الحرث في بعض حقول القصب الصينية في مقاطعة قوانغتشى جنوب الصين، يعمل 11 جرار ذاتية القيادة لحرث الأرض ومزودين بنظام ملاحى.

وأوضح التقرير، أنه بتلك الطريقة ليس هناك داعى لذهاب الفلاحين، حيث يمكنهم مراقبة أعمالهم من خلال منصة للبيانات من على بعدـ مما سيساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى، بينما يستخدم الفلاحون تطبيق على الهواتف المحمولة يمكنهم مراقبة أعمال الحرث  في أراضيهم في أي وقت.

وكانت طورت إحدى الشركات التكنولوجية الصينية روبوت ذكى  ديلفرى لتوصيل البضائع والمنتجات من السوبر ماركت سريعا إلى مواطنيها، ان الزبائن يحتاجون إلى القيام تقديم طلب عن طريق الإنترنت، ليمكن بعدها الروبوت تحديد المسار تلقائيا بعد أستلام البضائع من داخل السوبر ماركت، حتى يتم تسليم البضائع إلى الزبائن من خلال خاصية التعرف على الوجه، مما يجعل الأحياء السكنية أكثر أمانا وراحة.


فيروس كورونا

كورونا

الصين

حقول

فيروس كورونا القاتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من مايكروسوفت لأبل.. شركات تتوقع الخسارة بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:00 م

روسيا: 60% من شركات السياحة أوقفت بالكامل بيع الرحلات إلى الخارج بسبب "كورونا"

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:00 م

إيران "تسخر" من عرض خارجية أميركا حول المساعدة لمواجهة كورونا وتنفى وفاة 210 أشخاص

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:39 م

"الصحة العالمية": 20 لقاحًا متعلقًا بفيروس "كورونا" قيد التطوير حول العالم

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:30 م

سابع حالة إصابة بفيروس كورونا فى أونتاريو لرجل عائد من إيران.. وأول حالة فى كيبيك

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:00 م

كاريكاتير صحيفة إماراتية.. فيروس كورونا ينعكس على الاقتصاد العالمي سلبا

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة