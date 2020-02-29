جرارات ذاتية القيادة تحرث الحقول بالصين بديلة للفلاحين للحد من كورونا.. فيديو

كتب هيثم سلامة

تستخدم الصين التكنولوجيا للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، حيث إبعاد الإنسان عن أي أعمال مباشرة، للحد من تنقلاته وذلك للوقاية من العدوى، حيث استخدمت الروبوتات والجرارات ذاتية القيادة لحرث الأرض فى مزراع القصب.

جرارات ذاتية القيادة تسهم في الحرث الربيعي وتجنب الإصابة بفيروس كورونا. #معا_ضد_كورونا pic.twitter.com/TbF5joom5C — CGTN Arabic (@cgtnarabic) February 28, 2020

وتحاول العديد من الشركات الصينية استخدام الروبوتات أو إدخال التكنولوجيا وجعلها تحل محل الإنسان للحد من تنقلاته، حيث ذكر التلفزيون الصينى، عبر تويتر، أنه أعمال الحرث في بعض حقول القصب الصينية في مقاطعة قوانغتشى جنوب الصين، يعمل 11 جرار ذاتية القيادة لحرث الأرض ومزودين بنظام ملاحى.

وأوضح التقرير، أنه بتلك الطريقة ليس هناك داعى لذهاب الفلاحين، حيث يمكنهم مراقبة أعمالهم من خلال منصة للبيانات من على بعدـ مما سيساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى، بينما يستخدم الفلاحون تطبيق على الهواتف المحمولة يمكنهم مراقبة أعمال الحرث في أراضيهم في أي وقت.

وكانت طورت إحدى الشركات التكنولوجية الصينية روبوت ذكى ديلفرى لتوصيل البضائع والمنتجات من السوبر ماركت سريعا إلى مواطنيها، ان الزبائن يحتاجون إلى القيام تقديم طلب عن طريق الإنترنت، ليمكن بعدها الروبوت تحديد المسار تلقائيا بعد أستلام البضائع من داخل السوبر ماركت، حتى يتم تسليم البضائع إلى الزبائن من خلال خاصية التعرف على الوجه، مما يجعل الأحياء السكنية أكثر أمانا وراحة.