توقيع الكشف على 54 ألف و843 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على توقيع الكشف الطبى 54 ألف و843 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100مليون صحة لدعم صحة المرأة للكشف المبكر للأمراض الغير سارية وأورام الثدى، والصحة الإنجابية، وأمراض السكر وضغط الدم والسمنة بالمجان.

وأضاف "حميده" فى بيان له أنه تم توقيع الكشف الطبى على 6698 سيدة بإدارة صحة المحلة أول و5331 سيدة بإدارة طنطا أول، و5409 سيدة بإدارة المحلة ثان، و3991سيدة بإدارة صحة طنطا ثان، و7060سيدة بإدارة السنطة، و4360سيدة بإدارة بسيون، و5803 سيدة بإدارة زفتى، و4085سيدة بإدارة سمنود، و5705 سيدة بإدارة قطور، و6401سيدة بإدارة كفر الزيات، بإجمالى 54ألف و843سيدة.

وأضاف بأنه تم تحويل السيدات اللاتى تم اكتشاف إصابتهن بالأمراض للمستشفيات لتلقى العلاج.

وشهدت الوحدات الصحية والمستشفيات بمحافظة الغربية، إقبال كبير من السيدات على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100مليون صحة لدعم صحة المرأة، للتوعية ضد عوامل الخطورة والكشف المبكر والمتابعة والعلاج لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة والصحة الانجابية والسرطان لجميع السيدات المصريات فوق 18 عام من خلال الرقم القومى.

وقامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتورة أمنيه منصور تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتوزيع 335 فرقه على الوحدات الصحيه الاوليه والمستشفيات العامة لتوقيع الكشف الطبى على السيدات، وتحويل اللاتى يثبت إصابتها بالأمراض للمستشفيات العامه لتلقى العلاج

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن كل فرقه تضم طبيبه وأخصائى تمريض ورائده صحيه ومدخل بيانات وتم توزيع الأجهزة والمستلزمات الخاصه بالكشف المبكر على أورام الثدى ومتابعه أمراض السكر والضغط وتسجيل أسماء السيدات على السيستم بالرقم القومى، وتحويل الحالات المصابه بأى من هذه الأمراض للمستشفيات للمتابعة وتلقى العلاج.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن الانتهاء من فحص 4 ملايين و 735ألفًا و67 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2019.