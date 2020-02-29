تعرف على قرارات مجلس جامعة الأقصر لخدمة الطلاب

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر، اليوم السبت، انعقاد فعاليات مجلس جامعة الأقصر في جلسته التاسعة، وذلك بمقر الإدارة المركزية للجامعة برئاسة الدكتور بدوي شحات بدوى رئيس الجامعة، وعضوية عدد من أعضاء مجلس الجامعة، حيث أكد رئيس الجامعة على ضرورة مواصلة العمل الجاد لدعم الطلبة خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة.

وتم خلال الجلسة رقم 9 لمجلس جامعة الأقصر اتخاذ عدة قرارات من أهمها :

1- الموافقة على بدء الدراسة بمركز الدراسات الحرة للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة "وحدة ذات طابع خاص"، ابتداء من العام الدراسي 2020م / 2021م ، وذلك بعد اعتماد لائحته المالية والإدارية من قبل المجلس الأعلى للجامعات .

2- الموافقة على بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية الألسن في الأقسام التالية: ( الإنجليزية – الفرنسية – الإيطالية – الإسبانية – الألمانية – الروسية – الصينية ) .

3- الموافقة على تفعيل " شهادة أساسيات التحول الرقمي " لطلاب الدراسات العليا بالجامعة ، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلي للجامعات .

4- الموافقة على اختيار موضوعات خطط البحث المقدمة من الباحثين بالدراسات العليا على أن تكون ملائمة للبيئة العلمية المحيطة بالمحافظة .

5- الموافقة على إنشاء نادي الأدب والفكر بالجامعة .

6- الموافقة على مشاركة جامعة الأقصر بالتعاون مع جامعة سوهاج في المؤتمر السنوي لقسم الأنف والأذن والحنجرة الذي سوف يقام في الفترة من 8-11 إبريل 2020م .